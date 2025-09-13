(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 COMUNE DI PIACENZA
Piacenza, 13 settembre 2025
Oggetto: Gruppi di cammino per la terza età, al via l’iscrizione dal 15 settembre
Riapriranno lunedì 15 settembre, le iscrizioni alla nuova stagione dei Gruppi di
cammino per la terza età, di cui il Comune di Piacenza ha affidato l’organizzazione al
Centro Sportivo Italiano. L’iniziativa, ideata come opportunità di benessere fisico e
relazionale per gli over 65 residenti in città e le persone adulte, anche di età inferiore,
in condizioni di fragilità, prenderà il via la settimana successiva – dal 22 settembre per concludersi nel mese di dicembre.
Otto i gruppi previsti, ciascuno con il proprio punto e giorno di ritrovo, con
l’accompagnamento di un insegnante di Scienze Motorie cui sarà affidata la gestione
dell’attività fisica, favorendo la respirazione, la gestione dello stress e prevenendo
sforzi muscolari eccessivi. Le camminate avranno una durata di 90 minuti circa e si
svolgeranno con questa scansione:
il lunedì, partenza alle ore 9 dal parco di Montecucco, ingresso in via De Longe; il
lunedì alle 14.45 al Parco della Galleana, ingresso di via Gobetti; martedì alle ore 15
ai Giardini degli Orti Degani, ingresso in via Borghetto; mercoledì alle 9 a
Borgotrebbia, sul piazzale della Chiesa parrocchiale in via Trebbia; mercoledì alle
15.30 al Parco di Montecucco, ingresso in via De Longe; giovedì alle 14:30 al
Palazzetto dello Sport in via Alberici; venerdì alle 9 alla Farnesiana, sul piazzale della
Chiesa di Santa Franca; venerdì alle 15.30 al Parco della Galleana, ingresso in via
Gobetti.
Tutti i partecipanti alle attività proposte verranno tesserati al Centro Sportivo Italiano
(quindi coperti da polizza assicurativa), ma non sarà richiesto il pagamento di alcuna
quota.
L’iscrizione, obbligatoria, potrà essere effettuata da lunedì 15 settembre chiamando
tramite messaggio sms o WhatsApp. In alternativa, si può scrivere all’indirizzo di
sede del Centro Sportivo in via Mutti n. 5 il lunedì e mercoledì dalle 9 alle 11, martedì
e giovedì dalle 16 alle 18.
L’ufficio Attività socioricreative del Comune di Piacenza è disponibile per ulteriori
