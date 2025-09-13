(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 FERRARA OMAGGIA VIVA BERTONCELLO. INTITOLATI DUE PALCHI DEL TEATRO COMUNALE
ALLA STORICA BALLERINA E COREOGRAFA
Ferrara, 13 settembre 2025 – Un omaggio carico di emozione ha celebrato
giovedì sera al Teatro Comunale di Ferrara la memoria di Viva Bertoncello,
ballerina e coreografa di fama internazionale, fondatrice della storica
scuola di danza Este Viva, la prima della città estense. Figura di
riferimento e generosa benefattrice, scomparsa nel 1999, Bertoncello ha
formato generazioni di danzatori e coreografi che hanno portato il suo
insegnamento sui palcoscenici di tutto il mondo.
In occasione della serata inaugurale del Festival di Danza Contemporanea
2025, la Festa della Danza, che ha visto protagoniste le principali scuole
del territorio, il Teatro ha intitolato a lei i palchi 1 e 2 del primo
ordine, la cosiddetta “Barcaccia”. La cerimonia, resa ancora più intensa
dalla proiezione di un video a lei dedicato, realizzato da Massimo Alì
Mohammad, ha visto la consegna di una targa commemorativa alla figlia,
Maria Elena Mantellini, da parte dell’assessore alla Cultura Marco
Gulinelli.
«Viva è stata una persona indimenticabile – ha sottolineato l’assessore
Gulinelli – amava profondamente l’arte e la sua città. È importante, oggi
più che mai, celebrare la cultura e la bellezza. La sua eredità continua a
vivere attraverso il successo dei suoi allievi, collegando generazioni che
ancora oggi la ricordano con affetto».
Visibilmente commossa, Maria Elena Mantellini ha ricordato la madre come
un’artista che «ha dedicato tutta la sua vita alla danza», lasciando un
patrimonio che ancora oggi ispira e unisce allievi e pubblico.
Il direttore generale della Fondazione Teatro, Carlo Bergamasco, ha
sottolineato il valore simbolico della serata: «La riapertura del Teatro è
sempre una grande emozione. Questa è solo la prima tappa di una stagione
che si preannuncia straordinaria. Celebriamo il passato con Viva
Bertoncello, ma guardiamo al futuro con l’entusiasmo dei giovani».
Sulla stessa linea l’intervento del direttore artistico Marcello Corvino,
che ha rimarcato il significato della Festa della Danza: «È uno degli
appuntamenti più attesi dalle nostre giovani danzatrici, e il Festival è
per loro anche un’occasione preziosa di confronto con un palcoscenico di
livello mondiale come quello del Teatro Comunale. Il territorio ferrarese
possiede uno straordinario patrimonio culturale e creativo, un terreno
fertile capace di generare nuove energie e talenti».
Oggi 13 e domenica 14 settembre la danza contemporanea esce invece dai
soliti luoghi e si confronta con gli spazi urbani: ‘Interno Verde Danza’
entra in luoghi inusuali con sei performance disseminate tra cortili
storici, giardini segreti e architetture simboliche. Info biglietti e
spettacoli sono disponibili sul sito del Teatro Comunale di Ferrara.
