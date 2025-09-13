Comunicato stampa Azienda USL di Modena: Il Pronto Soccorso di Vignola resta operativo, nessuna ipotesi di chiusura

(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 Modena, 13 settembre 2025
Comunicato stampa
Il Pronto Soccorso di Vignola resta operativo: nessuna ipotesi di chiusura
I dati sulle automediche: sulla base di precise valutazioni, nell’area potranno essere raggiunti 10mila cittadini in più senza ridurre la copertura già esistente
Non esiste alcun documento che preveda la chiusura del Pronto Soccorso di Vignola. Al contrario, è in corso un lavoro di riforma del sistema di emergenza-urgenza provinciale, avviato il 1° aprile dalla CTSS, per rafforzare i servizi e dare una risposta più efficace ai bisogni dei cittadini.
(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 Modena, 13 settembre 2025