sabato 13 Settembre 2025
Sicilia

[Comune Palermo] Forum delle culture- Dichiarazione Giuseppe Mancuso

(AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 “Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione, da parte della Giunta
comunale, della delibera che sancisce l’istituzione del “Forum delle
culture”, un nuovo spazio di partecipazione, dialogo e confronto con le
comunità straniere presenti sul territorio.
L’iniziativa, realizzata con il coinvolgimento dell’ufficio comunale
Progetti Strategici, di enti e* associazioni laiche e religiose*, mira a
promuovere l’integrazione sociale, la cooperazione su temi di rilevanza
culturale e a tutelare i *diritti di cittadinanza*, tra cui residenza
legale, lavoro, abitazione, istruzione, formazione professionale e
assistenza sanitaria.
Con il Forum delle culture intendiamo rafforzare il dialogo tra istituzioni
e comunità, costruendo una rete cittadina capace di rispondere alle
esigenze di accoglienza, inclusione e sviluppo sociale.
Il Forum sarà uno *strumento aperto e democratico*, volto a individuare
bisogni, affrontare fragilità sociali e sviluppare competenze per gestire
le sfide dell’integrazione.
La prossima fase è la pubblicazione di un avviso pubblico con le modalità
di partecipazione”.
Lo dichiara il vicepresidente vicario del Consiglio Comunale, Giuseppe
Mancuso.
Giovanni Gaudesi
Ufficio Stampa
Comune di Palermo

