sabato 13 Settembre 2025
Sicilia

[Comune Palermo] Baracche piazza Giulio Cesare – Dichiarazione consiglieri Bonanno e Raja

1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 “Si proceda in tempi rapidissimi e senza indugio alla demolizione delle
baracche di piazza Giulio Cesare. I cittadini non possono più attendere.
L’incendio di ieri è l’ennesima conferma della pericolosità in cui versa
quell’area.
Quello che un tempo era un luogo vivo, dove tante famiglie palermitane
facevano acquisti, oggi è ridotto a un cumulo di macerie e degrado,
divenuto ormai ricettacolo di pericoli per la sicurezza e l’incolumità di
cittadini e turisti.
Per questa ragione abbiamo inviato una nota formale all’amministrazione
comunale chiedendo di concludere con assoluta urgenza l’iter amministrativo
e procedere all’abbattimento delle baracche.
Non possiamo più permettere che l’ingresso della città, proprio davanti
alla Stazione Centrale, continui a offrire questo spettacolo indecoroso. È
necessario che l’amministrazione dia un segnale forte di presenza e
vicinanza nei confronti dei residenti di quella parte del centro storico,
che merita un supplemento di attenzione, oltre ad azioni concrete e
risolutive”.
Lo dichiarano i consiglieri comunali della Democrazia Cristiana, Domenico
Bonanno e Viviana Raja.
Giovanni Gaudesi
Ufficio Stampa
Comune di Palermo

