Cambio al vertice della Compagnia dei Carabinieri di Cassano All’Ionio: saluti al Maggiore Ornelli, benvenuto al Capitano Baione

Nota stampaCambio al vertice della Compagnia dei Carabinieri di Cassano
All’Ionio: saluti al Maggiore Ornelli, benvenuto al Capitano Baione*
L’Amministrazione comunale di Cassano All’Ionio, guidata dal Sindaco
Gianpaolo Iacobini, saluta con gratitudine il Maggiore Michele Ornelli, che
lascia per altro
prestigioso incarico il comando della Compagnia dei Carabinieri di Cassano
dopo anni di servizio attento, professionale e sempre a sostegno della
comunità. Un lavoro prezioso, fatto di presenza costante sul territorio,
operazioni efficaci e dialogo con le istituzioni.
Questa mattina, nella sala riunioni del Comando provinciale dei Carabinieri
di Cosenza, alla presenza del Comandante Provinciale Colonnello Andrea
Mommo, si è tenuta la presentazione ufficiale dei nuovi ufficiali in
ingresso nelle compagnie e nei reparti territoriali dell’Arma.
Nell’occasione, è stata presentata anche la nuova Comandante della
Compagnia di Cassano, il Capitano Chiara Baione.
Al Capitano Baione l’Amministrazione comunale rivolge un caloroso
benvenuto, nella certezza che saprà fare bene, a tutela della legalità.
Il Comune di Cassano assicura sin da ora piena collaborazione, confermando
la vicinanza all’Arma dei Carabinieri, presidio fondamentale per la
sicurezza e il benessere della comunità.
*Comune di Cassano All’Ionio, 13 settembre 2025*
