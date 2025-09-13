(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 Automotive: Laus (Pd), subito tavolo di crisi contro licenziamenti avviati da Cerence di Torino
“È urgente che il governo prenda iniziative per scongiurare la grave situazione della multinazionale dell’AI per l’automotive Cerence di Torino che ha avviato il licenziamento collettivo di 54 lavoratrici e lavoratori. È altrettanto necessario che l’esecutivo attivi tutti gli strumenti normativi e giuridici a tutela delle maestranze. Oggi i sindacati hanno presidiato il Comune di Torino e nei prossimi giorni porteranno la vertenza anche in Regione Piemonte”. Così il deputato Pd Mauro Laus che ha presentato un’interrogazione parlamentare e chiesto al Governo di “aprire subito un tavolo di crisi al MIMIT e al Ministero del Lavoro, per difendere occupazione e competenze strategiche”.
“Non possiamo permettere che un patrimonio di know-how così importante venga disperso”, conclude Laus.
Torino 13/09/2025
