(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 *Comunicato Stampa Carmela Zuottolo*
*Assotir rilancia l’autotrasporto a San Valentino Torio. Carmela Zuottolo:
“Regole certe per un mercato più competitivo e sicuro” *
Si è svolto questa mattina, presso la sala consiliare del Comune di San
Valentino Torio, il convegno dal titolo “Autotrasporto: proposte per un
mercato più competitivo e trasparente”, organizzato da Assotir.
L’iniziativa ha richiamato un pubblico numeroso e qualificato, composto da
imprenditori, rappresentanti del mondo produttivo, associazioni di
categoria ed esponenti istituzionali, a testimonianza della centralità del
tema per l’economia del territorio e del Paese.
A fare gli onori di casa sono stati la presidente nazionale di Assotir,
Anna Vita Manigrasso, e il segretario generale Claudio Donati, che hanno
aperto i lavori sottolineando l’urgenza di definire un quadro normativo
chiaro e trasparente, capace di valorizzare le imprese virtuose e garantire
standard più elevati di sicurezza stradale.
Tra gli interventi più attesi, quello dell’avvocato di San Marzano sul
Sarno e imprenditrice del settore Carmela Zuottolo, che ha espresso grande
apprezzamento per l’iniziativa:
«Il comparto dell’autotrasporto rappresenta un asse portante della nostra
economia – ha dichiarato – ma per garantirne il futuro occorre agire ora,
creando un quadro di regole certe che tutelino le imprese serie e, al tempo
stesso, salvaguardino la sicurezza sulle nostre strade».
Zuottolo ha inoltre rimarcato il valore del confronto diretto con gli
operatori: «Eventi come questo offrono l’occasione preziosa di ascoltare le
istanze di chi vive ogni giorno le difficoltà e le sfide del settore, e di
costruire insieme soluzioni sostenibili e condivise».
Il convegno si è concluso con un ampio e costruttivo dibattito tra i
partecipanti, che hanno condiviso proposte operative per rilanciare la
competitività del comparto, promuovendo legalità, innovazione e sicurezza.
Con questo appuntamento, Assotir conferma il proprio impegno a supporto
delle imprese di autotrasporto, favorendo il dialogo tra istituzioni e
operatori economici per costruire insieme un futuro più solido e
trasparente per il settore.
IN ALLEGATO:
UN MOMENTO DEL CONVEGNO ASSOTIR TENUTOSI A SAN VALENTINO TORIO
