Close Menu
Trending
sabato 13 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Campania

Assotir rilancia l’autotrasporto a San Valentino Torio. Carmela Zuottolo: “Regole certe per un mercato più competitivo e sicuro”

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 *Comunicato Stampa Carmela Zuottolo*
*Assotir rilancia l’autotrasporto a San Valentino Torio. Carmela Zuottolo:
“Regole certe per un mercato più competitivo e sicuro” *
Si è svolto questa mattina, presso la sala consiliare del Comune di San
Valentino Torio, il convegno dal titolo “Autotrasporto: proposte per un
mercato più competitivo e trasparente”, organizzato da Assotir.
L’iniziativa ha richiamato un pubblico numeroso e qualificato, composto da
imprenditori, rappresentanti del mondo produttivo, associazioni di
categoria ed esponenti istituzionali, a testimonianza della centralità del
tema per l’economia del territorio e del Paese.
A fare gli onori di casa sono stati la presidente nazionale di Assotir,
Anna Vita Manigrasso, e il segretario generale Claudio Donati, che hanno
aperto i lavori sottolineando l’urgenza di definire un quadro normativo
chiaro e trasparente, capace di valorizzare le imprese virtuose e garantire
standard più elevati di sicurezza stradale.
Tra gli interventi più attesi, quello dell’avvocato di San Marzano sul
Sarno e imprenditrice del settore Carmela Zuottolo, che ha espresso grande
apprezzamento per l’iniziativa:
«Il comparto dell’autotrasporto rappresenta un asse portante della nostra
economia – ha dichiarato – ma per garantirne il futuro occorre agire ora,
creando un quadro di regole certe che tutelino le imprese serie e, al tempo
stesso, salvaguardino la sicurezza sulle nostre strade».
Zuottolo ha inoltre rimarcato il valore del confronto diretto con gli
operatori: «Eventi come questo offrono l’occasione preziosa di ascoltare le
istanze di chi vive ogni giorno le difficoltà e le sfide del settore, e di
costruire insieme soluzioni sostenibili e condivise».
Il convegno si è concluso con un ampio e costruttivo dibattito tra i
partecipanti, che hanno condiviso proposte operative per rilanciare la
competitività del comparto, promuovendo legalità, innovazione e sicurezza.
Con questo appuntamento, Assotir conferma il proprio impegno a supporto
delle imprese di autotrasporto, favorendo il dialogo tra istituzioni e
operatori economici per costruire insieme un futuro più solido e
trasparente per il settore.
IN ALLEGATO:
UN MOMENTO DEL CONVEGNO ASSOTIR TENUTOSI A SAN VALENTINO TORIO

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl