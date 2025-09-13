(ARC) Villa Manin: Anzil, concerto Di Bin arricchisce Nel giardino del doge

(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 Passariano di Codroipo (Ud), 13 set – “Villa Manin si conferma
un luogo ideale per eventi culturali di respiro internazionale e,
al tempo stesso, capace di valorizzare i nostri talenti”.
Lo ha dichiarato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con
delega alla Cultura Mario Anzil a margine del concerto del
pianista e compositore udinese Sebastian Di Bin “The Whitney
Houston, Queen, Michael Jackson piano tribute” che ha chiuso la
prima giornata dell’appuntamento florovivaistico “Nel giardino
del doge Manin”.
La manifestazione ? promossa dall’Erpac FVG, Ente regionale per
il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, e coordinata
dalla cooperativa sociale agricola Monte San Pantaleone: una
novantina di espositori italiani ed esteri sono presenti nel
parco di Villa Manin, il pi? importante giardino storico del
Friuli Venezia Giulia, un’oasi di quasi diciotto ettari sospesa
tra magredi e risorgive.
“Dopo un’estate con grandi nomi della musica mondiale ? bello che
in questa occasione si esibisca un artista del nostro territorio
che ha saputo conquistare platee internazionali” ha aggiunto
Anzil.
Il concerto, organizzato in collaborazione con Azalea, a ingresso
libero, ha richiamato un ampio pubblico.
ARC/EP/ma
131956 SET 25
