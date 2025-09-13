(ARC) Sport: Anzil, Apu e Rugby Ud a Friuli Doc accendono l’entusiasmo

(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 Il vicegovernatore alla presentazione delle squadre dei due
sodalizi
Trieste, 13 set – “La presentazione delle squadre dell’Apu,
neopromossa nella massima serie del campionato di basket, e del
Rugby Udine, quest’anno a Friuli Doc, si carica di un entusiasmo
ancora maggiore: si prospetta infatti un’annata storica, a
testimonianza dell’ottimo stato di salute dello sport in Friuli
Venezia Giulia”.
Lo ha dichiarato oggi a Udine il vicegovernatore con delega allo
Sport, Mario Anzil, a margine delle presentazioni delle due
societ? nell’ambito della manifestazione.
Secondo l’esponente della Giunta regionale, si ? trattato di “una
giornata ideale per onorare due realt? sportive di grande
tradizione: il Rugby Udine, in particolare, ? un’associazione che
vanta quasi cento anni di storia”.
“Per quanto riguarda il basket – ha aggiunto Anzil – oggi abbiamo
visto l’intera filiera, dai pi? piccoli alla prima squadra, che
quest’anno ha conquistato la promozione in Serie A1. La
presentazione, che come di consueto si svolge a Friuli Doc,
assume cos? un significato speciale, sulle ali di una promozione
che ha acceso in modo straordinario la passione dei tifosi”.
ARC/GG/ma
131806 SET 25
(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 Il vicegovernatore alla presentazione delle squadre dei due