Close Menu
Trending
sabato 13 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Friuli Venezia Giulia

(ARC) Eventi: Anzil, dai bambini la lezione che lo sport gioia

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 Il vicegovernatore alla manifestazione di Pasian di Prato
Trieste, 13 set – “Una giornata dedicata allo sport e ai
bambini, proprio per trasmettere loro che lo sport diventa vita:
insegna i valori autentici del rispetto della parola data,
insegna che se si cade ci si pu? rialzare, che bisogna misurare i
propri limiti e tributare il giusto merito a chi si impegna”.
Queste le parole del vicegovernatore con delega allo Sport, Mario
Anzil, oggi a Pasian di Prato in occasione della manifestazione
“Lo sport che diventa vita”, un progetto promosso da Help Haiti
che mira a coinvolgere la comunit? attraverso diverse attivit?
sportive, grazie alla collaborazione di un consorzio di
associazioni e con l’obiettivo di promuovere la crescita sociale
e sostenere cause benefiche.
Come ha sottolineato il rappresentante della Giunta regionale, i
valori trasmessi in questa iniziativa che ha visto protagonisti
la Pasianese e il Rugby Pasiano sono fondamentali per i ragazzi.
“Ma la cosa pi? importante – ha aggiunto Anzil – ? che oggi tanti
bambini hanno potuto sperimentare che lo sport non ? solo impegno
e disciplina, ma soprattutto gioia e condivisione”.
Infine, il vicegovernatore ha espresso a nome
dell’Amministrazione regionale un sentito ringraziamento agli
organizzatori per l’impegno e la passione dimostrati.
ARC/GG
131958 SET 25

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl