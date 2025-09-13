(ARC) Eventi: Anzil, dai bambini la lezione che lo sport gioia

(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 Il vicegovernatore alla manifestazione di Pasian di Prato
Trieste, 13 set – “Una giornata dedicata allo sport e ai
bambini, proprio per trasmettere loro che lo sport diventa vita:
insegna i valori autentici del rispetto della parola data,
insegna che se si cade ci si pu? rialzare, che bisogna misurare i
propri limiti e tributare il giusto merito a chi si impegna”.
Queste le parole del vicegovernatore con delega allo Sport, Mario
Anzil, oggi a Pasian di Prato in occasione della manifestazione
“Lo sport che diventa vita”, un progetto promosso da Help Haiti
che mira a coinvolgere la comunit? attraverso diverse attivit?
sportive, grazie alla collaborazione di un consorzio di
associazioni e con l’obiettivo di promuovere la crescita sociale
e sostenere cause benefiche.
Come ha sottolineato il rappresentante della Giunta regionale, i
valori trasmessi in questa iniziativa che ha visto protagonisti
la Pasianese e il Rugby Pasiano sono fondamentali per i ragazzi.
“Ma la cosa pi? importante – ha aggiunto Anzil – ? che oggi tanti
bambini hanno potuto sperimentare che lo sport non ? solo impegno
e disciplina, ma soprattutto gioia e condivisione”.
Infine, il vicegovernatore ha espresso a nome
dell’Amministrazione regionale un sentito ringraziamento agli
organizzatori per l’impegno e la passione dimostrati.
