(ACON) SETTIMANA IN CR. LAVORANO LE COMM: IMPRESE, CULTURA E SOCIALE

(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 (ACON) Trieste, 13 set – La settimana in Consiglio regionale si
apre marted? 16 settembre, alle ore 14, con la II Commissione che
sar? chiamata ad esprimere il proprio parere sulla deliberazione
di Giunta regionale n. 1208 in merito ai “Criteri e modalit? per
la concessione di misure per la competitivit? delle imprese
attraverso l’adozione e il mantenimento di certificazioni.
Adozione preliminare”.
Il giorno seguente, mercoled? 17, dalle 9.45, la V Commissione
terr? un’audizione con gli stakeholder in merito alla proposta di
legge 48 “Disciplina organica per la promozione, valorizzazione e
il sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica del
Friuli Venezia Giulia”.
In conclusione, Gioved? 18, alle ore 15, sar? la volta della VI
Commissione con l’illustrazione del disegno di legge 59
“Innovazione sociale per sviluppo e attrattivit? Fvg”.
ACON/MV
131638 SET 25
