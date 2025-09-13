(ACON) POLITICA. CABIBBO (FI): EVENTO AZZURRA LIBERT OCCASIONE DI CONFRONTO

(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 (ACON) Trieste, 13 set – “Azzurra Libert? rappresenta un
appuntamento capace di coniugare politica, approfondimenti
tematici e momenti di socialit?, offrendo ai giovani una
straordinaria occasione di confronto e crescita”.
Cos?, in una nota, Andrea Cabibbo, capogruppo di Forza Italia in
Consiglio regionale, commenta la presenza della delegazione del
Friuli Venezia Giulia, composta da 25 ragazzi, guidati dal
coordinatore regionale Giacomo Mani? e dalla portavoce nazionale,
la triestina Lavinia Pieri, alla tradizionale manifestazione di
fine estate del movimento giovanile di Forza Italia in corso a
San Benedetto del Tronto. Tra i relatori dell’evento, Sandra
Savino, segretario regionale di Forza Italia in Friuli Venezia
Giulia e sottosegretario al ministero Economia e Finanze.
E lo stesso Cabibbo ha scelto di esserci in prima persona,
“nonostante – continua – io sia, ormai, un ex giovane”, perch? “?
giusto dare l’esempio ai ragazzi e perch? sono legato in prima
persona a questo evento”.
Cabibbo ha voluto sottolineare come la sua stessa esperienza
affondi le radici nel settore giovanile del partito: “Ho iniziato
il mio percorso proprio in questo contesto nel 2002, assumendo
poi tra il 2004 e il 2010 l’incarico di coordinatore provinciale
del movimento giovanile. Ho sempre coltivato questa passione
parallelamente al mio lavoro di avvocato e al percorso di
crescita professionale, senza mai perdere di vista l’obiettivo di
mettere le mie competenze e l’esperienza maturata sul campo al
servizio della comunit?”.
Il capogruppo ribadisce l’importanza che i giovani dedichino
parte del proprio tempo alla partecipazione politica: “Impegnarsi
significa innanzitutto vivere la politica come servizio alla
propria comunit?, non come finestra autoreferenziale. Vuol dire
mettersi alla prova, arricchirsi umanamente e creare relazioni
solide, che diventano un patrimonio prezioso anche sul piano
personale e professionale”.
In conclusione Cabibbo richiama la finalit? ultima di questi
percorsi: “Abbiamo il dovere di formare giovani capaci e
preparati, che possano diventare la classe dirigente di domani.
Per questo investire nei ragazzi oggi significa costruire un
futuro migliore per le nostre comunit? e Forza Italia crede
fermamente in questi valori e questi principi”.
