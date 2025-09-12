(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 COMUNE DI PIACENZA
Oggetto: Edilizia Residenziale Sociale, pubblicata la graduatoria provvisoria
Sono stati pubblicati oggi, sul sito del Comune di Piacenza, all’Albo pretorio online e
con affissione cartacea presso l’Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa in viale Beverora
57, gli elenchi provvisori per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
sociale, con la graduatoria delle domande ammesse e i punteggi attribuiti a ciascuna,
nonché la lista delle istanze escluse con le relative motivazioni. Si tratta dell’esito del
bando in pubblicazione dall’1 al 30 luglio di quest’anno.
Gli interessati possono presentare eventuali osservazioni entro e non oltre il 29
settembre prossimo, trasmettendole con una delle seguenti modalità: tramite PEC
posta certificata (eventualmente rivolgendosi a uno dei Caf convenzionati per
