venerdì 12 Settembre 2025
Friuli Venezia Giulia

(ARC) Oscar Green 25: Zannier, giovani agricoltori sono motore innovazione

(AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2025

(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 Cinque realt? del Friuli Venezia Giulia premiate per progetti
sostenibili e creativi
Trieste, 12 set – “Oscar Green di Coldiretti ? ormai una
tradizione, un appuntamento in cui vengono presentate le migliori
innovazioni, frutto in particolare delle scelte
dell’imprenditoria giovanile nel mondo agricolo. Si tratta di
progetti che guardano alla sostenibilit?, alla comunicazione e a
un futuro dell’agricoltura molto diverso da quello che
comunemente si immagina”.
Lo ha detto oggi a Udine l’assessore regionale alle Risorse
agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier intervenendo
alla cerimonia della finale regionale “Oscar Green 2025”,
organizzato dalla Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti
(Coldiretti) FVG, nell’ambito di Friuli Doc. In questo contesto
sono stati premiati cinque giovani imprenditori agricoli del
Friuli Venezia Giulia con i loro progetti innovativi.
Come ha spiegato il rappresentante della Giunta regionale,
l’agricoltura si ? evoluta profondamente negli anni e oggi i
giovani stanno imprimendo una forza e una spinta innovativa tali
“da permettere di pensare a un domani ancora migliore di quello
che stiamo vivendo, con nuove e grandi opportunit? che saremo –
ha concluso – in grado di cogliere”.
ARC/GG/al
122102 SET 25

