(ARC) Lavori pubblici: Amirante, 27 mln a Edr per interventi su scuole

(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 Trieste, 12 set – “Abbiamo approvato un riparto molto
importante che destina circa 27 milioni di euro agli Enti di
decentramento regionale (Edr) per interventi di adeguamento
sismico, ma anche normativo e efficientamento energetico, a
favore di molte scuole secondarie di secondo grado sul territorio
regionale: tali risorse saranno utilizzate con il fine di
garantire la sicurezza e l’adeguatezza alla funzione didattica
degli ambienti di apprendimento degli edifici utilizzati come
scuole ma anche per nuovi progetti come il campus di Gorizia”.
Lo spiega l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina
Amirante in merito alla delibera approvata dalla Giunta su sua
proposta.
A gennaio era stato disposto il primo riparto 2025 delle risorse
da trasferire agli Enti di decentramento regionale per l’edilizia
scolastica di secondo grado per il triennio 2025-2027,
rimodulando gli importi richiesti per gli anni 2025-2027, a
fronte della previsione della mancata copertura totale degli
stessi con lo stanziamento di bilancio per gli anni 2025-2027.
Con le risorse allocate in Stabilit? sono state stanziate
ulteriori risorse da trasferire agli Edr per soddisfare le
richieste non precedentemente coperte per l’anno 2025: nel
Nel dettaglio gli interventi sono i seguenti: per l’Edr di Udine
Convitto P. Diacono Cividale del Friuli – consolidamento muro di
cinta per euro 344.000; impermeabilizzazioni copertura piane LS
Einaudi e IPSS E. Mattei di Palmanova per euro 100.000;
interventi su solai e controsoffitti scuole varie per euro
Magrini Marchetti a Gemona per euro 500.000; Istituto Bachmann
straordinaria Convitto Lazzaro – Istituto Bachmann per euro
1? lotto per euro 700.000; ITG Marinoni Udine – Sistemazione
palestra per euro 350.000; IPSC – ITC Linussio Codroipo – lavori
di adeguamento sismico, energetico e funzionale con laboratori
per l’enogastronomia per euro 500.000; ISIS Malignani Udine –
interventi di manutenzione straordinaria di impermeabilizzazione
coperture piane per euro 50.000; Convitto P. Diacono di Cividale
– adeguamento edile ed impiantistico 2? lotto – conseguimento
Per l’Edr di Gorizia: adeguamento sismico dell’edificio C del
aggiuntive 2025 per euro 880.000; progettazione seconda scuola
campus Gorizia per 500.000; secondo lotto nuova palestra per
Per l’Edr di Pordenone: consolidamento sismico scuole per euro
Tagliamento mediante recupero dell’ex Filanda Nuova Spilimbergo
