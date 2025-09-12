(ACON) SALUTE. BORDIN A CASTIONS: PERCORSO 10MILA PASSI RENDE VIVO TERRITORIO

(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 (ACON) Castions di Strada (Ud), 12 set – Un nuovo itinerario
dedicato alla salute e al benessere dei cittadini amplia da oggi
il novero dei percorsi che rientrano nell’iniziativa “Fvg in
movimento: 10.000 passi di salute”. ? stato infatti inaugurato il
percorso “Biotopo Torbiera Selvote”, che si sviluppa tra Castions
e Morsano di Strada e attraversa un’area naturalistica inserita
nella rete Natura 2000 come sito di interesse comunitario.
All’evento ha portato i suoi saluti istituzionali anche il
presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, che ha
sottolineato l’impegno della Regione Friuli Venezia Giulia nel
sostenere il mondo associazionistico nella valorizzazione del
territorio come risorsa per la comunit?.
“Il progetto Fvg in movimento l’ho visto crescere nel tempo – ha
spiegato il presidente Bordin -: valorizza il nostro patrimonio
naturalistico e culturale e riesce a mettere in rete istituzioni,
comunit? locali e associazioni, offrendo ai cittadini e ai
turisti un’occasione concreta di vivere il territorio in maniera
sana e consapevole”.
Il presidente si ? poi congratulato “con le associazioni e quanti
si fanno parte attiva nel portare avanti iniziative che rendono
pi? vivi i piccoli comuni”, augurando loro di “proseguire in
questo percorso coinvolgendo sempre pi? le comunit? del luogo”.
I risultati positivi, non solo in termini di salute e benessere,
ma anche di coesione sociale, sono stati evidenziati dal
presidente di Federsanita Anci Fvg, Giuseppe Napoli, che ha
ricordato come “ad oggi siano 130 i Comuni che hanno aderito
all’iniziativa Fvg in movimento”.
Presenti all’inaugurazione anche Ivan Petrucco, sindaco di
Castions di Strada, la segretaria regionale di Federsanit?
Tiziana Del Fabbro e il vicesindaco Elisa Comand, che hanno
illustrato brevemente le peculiarit? del percorso di Castions
prima di accompagnare i presenti in una passeggiata conoscitiva.
L’itinerario, fortemente voluto dall’associazione CamminiAmo, ?
stato spiegato, si snoda dalla piazza Libert? di Castions,
dominata dal campanile a pianta quadrata, e costeggia la chiesa
di San Giuseppe con i dipinti di Renzo Tubaro, proseguendo verso
