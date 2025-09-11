Close Menu
giovedì 11 Settembre 2025
STELLANTIS, APPENDINO (M5S): “PIANO ITALIA? NO, PIANO INCLINATO VERSO DISMISSIONE”

Logo (AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 11 September 2025 STELLANTIS, APPENDINO (M5S): “PIANO ITALIA? NO, PIANO INCLINATO VERSO DISMISSIONE”
“Dov’eravamo rimasti con Stellantis? Al famoso Piano Italia sbandierato dal ministro Urso come la svolta. Ad ascoltare l’azienda e il Ministro, sembrava che la rinascita fosse dietro l’angolo. Poi è arrivata l’estate e nelle fabbriche non sono arrivate nuove opportunità, ma solo altre batoste. A Mirafiori è stata prorogata la cassa integrazione fino al 2026; a Cassino nuovi fermi; a Pomigliano sospesa la produzione della Dodge Hornet 2026 e bloccato il programma di sviluppo dell’idrogeno; a Melfi restano solo 5mila dipendenti e due terzi sono in cassa integrazione; ad Atessa 400 uscite incentivate e altre 200 in arrivo a breve; a Termoli il progetto della Gigafactory è nel limbo e 1.800 famiglie sono sospese tra promesse e silenzi. La settimana scorsa ero lì, ai cancelli di Termoli, ho parlato con chi entrava e chi usciva dal turno e la domanda era sempre la stessa: “Quando sapremo qualcosa sul nostro futuro?”. Altro che Piano Italia: questo è un piano inclinato che corre velocemente verso la dismissione totale.” Ha dichiarato la Vicepresidente del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino intervenendo alla Camera per richiedere un’informativa urgente su Stellantis

