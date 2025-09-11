Close Menu
giovedì 11 Settembre 2025
Northrop Grumman porta avanti i test e la produzione del B-21 Raider

Roma, 11 Settembre 2025

La potenza aerea americana per superare ogni minaccia

Il nuovissimo B-21 Raider è decollato dallo stabilimento di produzione Northrop Grumman di Palmdale, in California [questa mattina, ieri], ed è arrivato alla base aeronautica di Edwards dopo aver completato un robusto volo di prova. Con l’arrivo del secondo velivolo di prova, Northrop Grumman e l’Aeronautica Militare approfondiranno i test sulle capacità avanzate del B-21, l’aereo che sta rivoluzionando l’attacco a lungo raggio per l’America.  

La fase successiva dei test di volo va oltre le prestazioni di volo e si concentra sulle armi e sui sistemi di missione che rendono il B-21 un bombardiere stealth senza pari. Un pacchetto software avanzato dimostrerà come Northrop Grumman fornirà aggiornamenti senza soluzione di continuità alla flotta di B-21, garantendo che la sua capacità di missione e le sue armi si evolvano per superare qualsiasi minaccia.  

L’espansione dei test di volo integra una solida campagna di test a terra che include diversi velivoli B-21. Gli ingegneri hanno rigorosamente testato il B-21 per certificarne la capacità di volare nelle condizioni di missione più estreme e ne stanno dimostrando la resistenza simulando l’intera durata delle condizioni di volo. I risultati di questi test continuano a superare costantemente le previsioni della modellazione digitale, rafforzando la fiducia nelle prestazioni e nei progressi del B-21. 

Progressi oltre i test:

Northrop Grumman sta preparando l’Aeronautica Militare a operare e manutenere il B-21 attraverso i suoi strumenti di addestramento avanzato e di gestione della flotta di sesta generazione. L’azienda sta sviluppando capacità di addestramento complete, che includono simulatori ad alta fedeltà e full-motion, laboratori immersivi e spazi virtuali, come parte della Formal Training Unit dell’Aeronautica Militare presso la Ellsworth AFB, South Dakota. Northrop Grumman sta creando contenuti e dispositivi di addestramento per i futuri piloti, addetti al caricamento delle armi, manutentori e personale di supporto per operare il velivolo più avanzato al mondo. 

I futuri manutentori dell’Aeronautica Militare utilizzeranno lo strumento di gestione della flotta B-21 che Northrop Grumman sta sviluppando oggi per le attività di supporto e manutenzione del velivolo. Già dotato di dati di test di volo e prestazioni e basato su decenni di esperienza di supporto su una varietà di sistemi, il Fleet Management Tool manterrà il B-21 pronto per la missione del caccia americano. 

Grazie ai progressi nell’intero programma e alle ottime prestazioni nei test a terra e in volo, Northrop Grumman sta accelerando la consegna del bombardiere stealth di sesta generazione e facendo progredire il futuro della potenza aerea americana. 

