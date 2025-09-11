(AGENPARL) – Thu 11 September 2025 PROVINCIA DI SALERNO
La campionessa del mondo di volley femminile Monica De Gennaro a Salerno!
Martedì 16 settembre alle 9:30, nell’ambito del progetto SportAbility 2.0, la Provincia di Salerno
ospiterà a Palazzo Sant’Agostino la campionessa olimpica e mondiale in carica di volley femminile
Monica De Gennaro. Il libero della Nazionale Italiana sarà la madrina della seconda edizione del
torneo Pink Gen promosso dalla Provincia di Salerno, finanziato dall’Unione Province d’Italia (UPI)
e organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile in collaborazione con la società US Poseidon
1958 e il supporto di Volley Agropoli.
Dopo il saluto delle istituzioni locali, l’atleta si trasferirà presso il Liceo Scientifico Sportivo Nicola
Sensale di Nocera Inferiore per incontrare gli studenti.
Sabato 20 e domenica 21 settembre nove formazioni Under 16 si affronteranno nel suggestivo
comprensorio di Capaccio-Paestum-Agropoli. Per la Serie A saranno presenti le giovanili di
Akademia Sant’Anna Messina, Bartoccini-Mc Restauri Perugia, Granda Volley Cuneo, Tenaglia
Abruzzo Altino Volley, Volley Modena, che si confronteranno non solo con una selezione di atlete
campane e una squadra del comprensorio cilentano, ma anche con la Pallavolo Bologna e la PM
Volley Potenza in rappresentanza dell’Emilia-Romagna e della Basilicata.
“Un evento sportivo giovanile – afferma Antonio Fiore Consigliere Provinciale con Delega allo Sport
– che rappresenterà un’occasione preziosa per valorizzare il territorio e promuovere corretti stili di
vita. La prestigiosa presenza di Monica De Gennaro conferirà ulteriore valore al torneo, ispirando le
giovani atlete e rendendo l’evento un’occasione unica di sport e passione condivisa. Inoltre, sarà un
vero piacere accogliere giovani atlete provenienti da ogni parte d’Italia e creare reti territoriali
capaci di valorizzare esperienze e competenze legate allo sport”.
“La Serie A crede fortemente nell’importanza di investire sui giovani talenti – sottolinea Mauro
Fabris, Presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile – perché da qui nascono le campionesse
del futuro. Eventi come Pink Gen rappresentano un tassello fondamentale per far crescere le
nuove generazioni e consolidare il legame tra il territorio e l’eccellenza del volley. La presenza di
un’icona come Monica De Gennaro darà un’ispirazione unica a tutte le ragazze, rafforzando i valori
di dedizione, passione e sacrificio che caratterizzano il nostro sport”.
Salerno, 11/09/2025
