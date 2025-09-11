Cambi di riferimento del giorno 11-09-2025

(AGENPARL) – Thu 11 September 2025 Comunicato Stampa
DIFFUSO A CURA DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE
CAMBI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEL
11/09/2025
RILEVATI SECONDO LE PROCEDURE STABILITE NELL’AMBITO
DEL SISTEMA EUROPEO DELLE BANCHE CENTRALI
Dollaro USA
Lev bulgaro
Corona ceca
Corona danese
Lira sterlina
Fiorino ungherese
Zloty polacco
Nuovo leu romeno
Corona svedese
Franco svizzero
Corona islandese
Corona norvegese
Rublo russo
Lira turca
Dollaro australiano
Real brasiliano
Dollaro canadese
Yuan cinese
Dollaro di Hong Kong
Rupia indonesiana
Shekel israeliano
Rupia indiana
Won sudcoreano
Peso messicano
Ringgit malese
Dollaro neozelandese
Peso filippino
Dollaro di Singapore
Baht tailandese
Rand sudafricano
1,1685
172,88
1,9558
24,385
7,464
0,8647
392,63
4,2653
5,0709
10,9515
0,9346
142,8
11,612
48,2522
1,7697
6,3299
1,6222
8,3252
9,1031
19261,5
3,9035
103,331
1627,67
21,7808
4,9334
1,9713
66,812
1,5015
37,188
20,5023
Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera
contro 1 euro (valuta base).
Divisione Relazioni con i media – Banca d’Italia
