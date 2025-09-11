Aun 11 settembre 2025 (pag 5)

(AGENPARL) – Thu 11 September 2025 Azienda ospedaliera di Terni: la Giunta regionale prolunga l’incarico di
Andrea Casciari come direttore generale
(Aun) – Perugia 11 set. 025 – La giunta regionale dell’Umbria, d’intesa con
il Magnifico rettore dell’Università degli Studi di Perugia, ha approvato
oggi la delibera con cui prolunga l’incarico di Andrea Casciari quale
direttore generale dell’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni.
L’incarico avrà la durata di 2 anni.
La scelta di Casciari garantisce continuità gestionale in una fase
strategica per l’ospedale ternano, chiamato a consolidare il proprio ruolo
di polo sanitario di rilievo regionale e nazionale, anche in sinergia con
l’Università di Perugia.
L’amministrazione regionale augura al direttore Casciari buon lavoro, con
l’auspicio che l’esperienza maturata possa tradursi in ulteriori risultati
a beneficio della qualità delle cure, dell’innovazione dei servizi e della
vicinanza ai cittadini.
Port/am
(AGENPARL) – Thu 11 September 2025 Azienda ospedaliera di Terni: la Giunta regionale prolunga l’incarico di