(AGENPARL) – Thu 11 September 2025 *Albano (FDI): “Le Marche tra le prime in Italia per crescita, un risultato
che premia il buon governo Acquaroli”*
Roma, 11 settembre 2025 – “Le Marche si confermano tra le protagoniste
della crescita economica nazionale. L’ultimo rapporto dell’istituto
indipendente Prometeia di Bologna certifica che la nostra regione è seconda
in Italia per crescita del PIL nel 2025, con prospettive positive anche per
il 2026”.
Lo dichiara in una nota il Sottosegretario al Ministero dell’Economia e
delle Finanze e deputato di Fratelli d’Italia, Lucia Albano.
“Si tratta di un risultato straordinario, che segna un netto cambio di
passo rispetto al quinquennio 2015-2020, quando le Marche erano state
classificate come regione ‘in transizione’ a causa della pessima
performance del PIL registrata nel triennio 2015-2017, come riconosciuto
dalla stessa Unione Europea”.
“L’inversione di tendenza – continua – oggi certificata non è frutto del
caso, ma il risultato concreto delle politiche di buon governo messe in
atto dal Presidente Acquaroli, unite alle straordinarie capacità del nostro
tessuto produttivo”.
“Ora la sfida è capitalizzare il trend positivo: sfruttare appieno le
opportunità offerte dalla Zona Economica Speciale, continuare a investire
in infrastrutture strategiche, attrarre nuovi investimenti e rafforzare la
competitività del nostro sistema manifatturiero.
Le Marche sono in crescita e la direzione intrapresa è quella giusta: un
percorso virtuoso che merita di essere sostenuto e portato avanti”,
conclude.
*On. Lucia Albano*
*Sottosegretario di Stato all’Economia e Finanze*
*Via XX Settembre, 97- 00187 Roma*
