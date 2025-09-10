(AGENPARL) – Wed 10 September 2025 Domande entro venerdì 12 settembre
Ultimi giorni per manifestare la propria
disponibilità alla nomina a scrutatore di seggio
Livorno, 10 settembre 2025 – I cittadini già iscritti all’Albo degli Scrutatori
hanno tempo fino a venerdì 12 settembre per segnalare la propria
disponibilità all’esercizio della funzione di Scrutatore di seggio in
occasione delle prossime elezioni regionali di domenica 12 e lunedì 13
ottobre.
Chi avrà manifestato la propria disponibilità avrà la priorità nel caso in
cui il numero di scrutatori disponibili superi il numero di scrutatori
necessari, e pertanto si debba procedere ad un sorteggio. E consentirà
al Comune, e a chi è impegnato ai seggi, di concludere con maggiore
celerità le operazioni di insediamento.
La comunicazione può essere fatta online tramite il Portale Multiservizi
https://cizrm.municipia.eng.it/login?ente=E625 (occorrono le
credenziali SPID, CIE, CNS o TS-CNS) oppure direttamente
dall’interessato (munito di documento di riconoscimento) presso l’ufficio
Elettorale in piazza del Municipio 50 (palazzo Anagrafe piano primo),
negli orari di apertura al pubblico.
La manifestazione di disponibilità non dà diritto all’iscrizione all’Albo a
chi non ha provveduto nei tempi previsti (riguarda solo chi è già
iscritto all’Albo degli Scrutatori).
Per informazioni più approfondite consultare la pagina
https://www.comune.livorno.it/it/servizi/5538
Per quanto riguarda invece i presidenti di seggio, è fissato a venerdì
10 ottobre il termine entro il quale gli elettori residenti a Livorno
(anche se non iscritti all’Albo dei Presidenti di Seggio), in possesso dei
requisiti (diploma di istituto superiore) e disponibili a svolgere le
funzioni di Presidente di seggio, possono chiedere di essere inseriti in un
elenco aggiuntivo, dando così la propria disponibilità a subentrare in
caso di improvvisa indisponibilità dei presidenti di seggio
originariamente nominati dalla Corte d’Appello.
Per la richiesta occorre compilare un modello di domanda, disponibile
alla pagina https://www.comune.livorno.it/it/servizi/5537, pagina dove
sono indicati anche i requisiti per la nomina a Presidente di seggio.
La domanda potrà essere presentata di persona all’ufficio Elettorale
È opportuno che la disponibilità venga manifestata anche da chi è già
iscritto all’Albo dei Presidenti di Seggio, in modo che il Comune possa
individuare celermente gli iscritti all’Albo che non abbiano impedimenti a
subentrare nell’incarico di Presidente in occasione di queste elezioni.
In qualsiasi momento è possibile verificare la propria iscrizione
all’Albo dei Presidenti di seggio o all’Albo degli Scrutatori (e l’eventuale
nomina al seggio) tramite il portale “Presenza in Albi e
Autocertificazione” https://www.comune.livorno.it/it/servizi/4264
Per informazioni generali sulle prossime consultazioni per l’elezione del
Presidente della Regione e il rinnovo del Consiglio regionale toscano (si
vota domenica 12 ottobre dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 13 ottobre
dalle ore 7 alle ore 15) consultare il sito internet del Comune di Livorno,
alla pagina
https://www.comune.livorno.it/it/documenti_pubblici/elezioni-regionali-
12-13-ottobre-2025
(AGENPARL) – Wed 10 September 2025 Domande entro venerdì 12 settembre