(AGENPARL) – Wed 10 September 2025 SANITÀ, MAZZELLA (M5S): “DA GOVERNO SCELTA CHIARA, SUD DIMENTICATO”
Roma, 10 set. – “Gli ultimi accordi di programma sul tavolo della Conferenza Stato-Regioni dimostrano una scelta politica sempre più chiara: il governo si è dimenticato totalmente della sanità meridionale. Il doppiopesismo è imbarazzante: proprio stamattina la maggioranza ha deciso di bocciare un mio emendamento che prevedeva lo stanziamento di appena 5 milioni a sostegno dell’ospedale Santobono Pausilipon di Napoli, con l’obiettivo di offrire una risposta adeguata alle urgenze e alle emergenze pediatriche e neonatali complesse e offrire cure specialistiche e di alta complessità in ambito pediatrico. Viceversa, come riferisce Quotidiano Sanità sempre quest’oggi, Giorgia Meloni ha deciso di ammodernare le Aziende sanitarie e i Presidi ospedalieri delle Ats della Città Metropolitana di Milano, di Brescia e dell’Insubria mettendo sul tavolo oltre 600 milioni di euro a carico dello Stato. L’obiettivo è di riorganizzare la rete ospedaliera, adeguando strutture e Aziende sanitarie. Ovviamente non sono contrario al potenziamento della nostra sanità, ma spiace far notare come l’ultimo rapporto GIMBE abbia messo a nudo il vero dramma, quello della sanità meridionale, totalmente abbandonata a se stessa e che vede molte regioni non riuscire nemmeno a garantire i LEA. È evidente che l’esecutivo avrebbe dovuto quanto meno stanziare risorse in questi territori e poi ricordarsi di potenziare sistemi già efficienti”. Lo scrive in una nota Orfeo Mazzella, senatore del Movimento 5 Stelle e vicepresidente della Commissione Affari Sociali di Palazzo Madama.
