(AGENPARL) – Wed 10 September 2025 RIARMO, LOMUTI (M5S): 12 MILIARDI IN ARMI QUEST’ANNO SOTTRATTI A WELFARE
Roma, 10 settembre – “Già quest’anno, i dati aggiornati recentemente pubblicati dalla Nato mostrano per la sola spesa italiana in armamenti un balzo addirittura del 66% rispetto allo scorso anno: dai 7 mld del 2024 agli 11,6 mld del 2025, cioè 4,6 miliardi in più. Quasi 12 miliardi in carri armati, missili, cacciabombardieri e navi da guerra, la stessa cifra che il governo deve tagliare ogni anno per il Patto di Stabilità! Miliardi e miliardi tolti dagli investimenti in scuole, ospedali e welfare e infilati nelle tasche dei produttori di armi! E poi c’è l’altra follia: il piano di riarmo europeo della baronessa Bomberleien, il RearmEu, abbandonando ogni prospettiva di difesa comune europea, punta tutto sull’incremento delle spese militari nazionali, contro ogni logica economica, industriale e strategica, una follia che avrà l’effetto contrario di favorire frammentazione e corse al riarmo nazionali che la Storia insegna essere molto pericolose – penso alla Germania o alla Francia in mano a forze nazionaliste di estrema destra. E’ notizia di oggi che nell’ambito di questo piano l’Italia di indebiterà con l’Europa per 15 miliardi di prestiti del meccanismo Safe che andranno restituiti in dieci anni”.
Lo ha dichiarato il capogruppo M5S in Commissione Difesa, Arnaldo Lomuti, intervenendo nell’aula di Montecitorio in dichiarazione di voto sulla mozione cinquestelle contro il riarmo.
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle
(AGENPARL) – Wed 10 September 2025 RIARMO, LOMUTI (M5S): 12 MILIARDI IN ARMI QUEST’ANNO SOTTRATTI A WELFARE