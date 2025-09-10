Close Menu
Trending
mercoledì 10 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

RIARMO, LOMUTI (M5S): 12 MILIARDI IN ARMI QUEST’ANNO SOTTRATTI A WELFARE

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 10 September 2025 RIARMO, LOMUTI (M5S): 12 MILIARDI IN ARMI QUEST’ANNO SOTTRATTI A WELFARE
Roma, 10 settembre – “Già quest’anno, i dati aggiornati recentemente pubblicati dalla Nato mostrano per la sola spesa italiana in armamenti un balzo addirittura del 66% rispetto allo scorso anno: dai 7 mld del 2024 agli 11,6 mld del 2025, cioè 4,6 miliardi in più. Quasi 12 miliardi in carri armati, missili, cacciabombardieri e navi da guerra, la stessa cifra che il governo deve tagliare ogni anno per il Patto di Stabilità! Miliardi e miliardi tolti dagli investimenti in scuole, ospedali e welfare e infilati nelle tasche dei produttori di armi! E poi c’è l’altra follia: il piano di riarmo europeo della baronessa Bomberleien, il RearmEu, abbandonando ogni prospettiva di difesa comune europea, punta tutto sull’incremento delle spese militari nazionali, contro ogni logica economica, industriale e strategica, una follia che avrà l’effetto contrario di favorire frammentazione e corse al riarmo nazionali che la Storia insegna essere molto pericolose – penso alla Germania o alla Francia in mano a forze nazionaliste di estrema destra. E’ notizia di oggi che nell’ambito di questo piano l’Italia di indebiterà con l’Europa per 15 miliardi di prestiti del meccanismo Safe che andranno restituiti in dieci anni”. 
Lo ha dichiarato il capogruppo M5S in Commissione Difesa, Arnaldo Lomuti, intervenendo nell’aula di Montecitorio in dichiarazione di voto sulla mozione cinquestelle contro il riarmo. 
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl