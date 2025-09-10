(AGENPARL) – Wed 10 September 2025 COMUNICATO STAMPA n. 114/25
Lussemburgo, 10 settembre 2025
Sentenze del Tribunale nelle cause T-55/24 | Meta Platforms Ireland / Commissione e T-58/24 | Tiktok
Technology / Commissione
Regolamento sui servizi digitali: Il Tribunale annulla le decisioni della
Commissione che fissano il contributo per le attività di vigilanza
applicabile a Facebook, Instagram e TikTok
Gli effetti delle decisioni annullate sono tuttavia provvisoriamente mantenuti
Il regolamento sui servizi digitali (in prosieguo: Il «DSA») 1 affida alla Commissione europea compiti di vigilanza sui
fornitori di determinati servizi, designati come piattaforme molto grandi o motori di ricerca molto grandi quando
essi superano un’elevata soglia minima di utenti nell’Unione europea. Per coprire le spese necessarie a tal fine e
svolgere tali compiti, la Commissione riscuote da tali fornitori un contributo annuale calcolato in funzione del
numero medio mensile di utenti di ciascun servizio interessato 2 .
Il 2 marzo 2023, la Commissione ha adottato un regolamento delegato che completa il DSA fissando le metodologie
e le procedure dettagliate relative ai contributi per le attività di vigilanza 3 .
Il 25 aprile 2023, la Commissione ha designato Facebook e Instagram, da un lato, e TikTok, dall’altro, come
piattaforme molto grandi online. Nel novembre 2023, essa ha determinato, mediante due decisioni di esecuzione,
l’importo del contributo per le attività di vigilanza applicabile a ciascuna di tali tre piattaforme per il 2023. La Meta
Platforms Ireland Ltd 4 e la TikTok Technology Ltd 5 hanno proposto un ricorso, dinanzi al Tribunale dell’Unione
europea, avverso la decisione loro rispettivamente indirizzata.
Il Tribunale annulla le decisioni di esecuzione, pur mantenendo i loro effetti per un periodo provvisorio.
Per fissare l’importo del contributo per le attività di vigilanza dovuto per il 2023, la Commissione ha determinato il
numero medio mensile di destinatari attivi dei servizi interessati sulla base di una metodologia comune
fondata su dati forniti da operatori terzi e allegata a ciascuna decisione di esecuzione. Orbene, poiché tale
metodologia costituisce un elemento essenziale e indispensabile del calcolo del contributo per le attività di
vigilanza, essa avrebbe dovuto essere adottata non nell’ambito di decisioni di esecuzione, bensì in un atto
delegato, conformemente alle norme previste nel DSA.
Tuttavia, non avendo constatato errori che inficiano l’obbligo delle società interessate di versare il contributo per le
attività di vigilanza per il 2023, il Tribunale mantiene temporaneamente gli effetti delle decisioni annullate.
Questa misura mira a consentire alla Commissione di stabilire la metodologia per calcolare il numero medio
mensile di destinatari attivi in modo conforme al DSA e di adottare n uove decisioni di esecuzione. La durata di tale
situazione provvisoria non può tuttavia superare i dodici mesi a decorrere dalla data in cui le sentenze odierne
diventeranno definitive.
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che
modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali – DSA).
Il DSA menziona il «numero medio mensile di destinatari attivi» di tali servizi.
Regolamento delegato (UE) 2023/1127 che integra il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio con le metodologie e le
procedure dettagliate relative ai contributi per le attività di vigilanza addebitati dalla Commissione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni
molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi.
