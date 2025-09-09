Close Menu
Trending
martedì 9 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Toscana

Scontro tra auto, una sfonda il muro di un’azienda tessile e causa una fuga di gas

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 9 Settembre 2025

(AGENPARL) – Tue 09 September 2025 Scontro tra auto, una sfonda il muro di un’azienda tessile e causa una fuga di gas
L’incidente è avvenuto in via G. Di Vittorio a Bagnolo. Nell’urto il veicolo ha danneggiato anche le tubature del gas e dell’acqua. Lungo intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area
È tutta ancora da chiarire la dinamica dell’incidente che sabato scorso ha visto un veicolo sfondare il muro di un’azienda tessile in via Giuseppe Di Vittorio a Bagnolo. Nell’urto l’auto ha rotto le tubature del gas e dell’acqua ed è servito l’intervento, durato diverse ore, dei vigili del fuoco e delle squadre di pronto intervento per riparare le perdite e mettere in sicurezza l’area. Erano circa le ore 16 di sabato, quando, per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate lungo la via Di Vittorio. Uno dei due veicoli nell’impatto è stato spinto fuori della carreggiata ed ha finito la sua corsa contro il muro di un’azienda tessile. Alla guida dell’auto una donna di 60 anni residente a Prato, che è stata soccorsa e portata all’ospedale Santo Stefano di Prato in codice giallo. Solo danni all’auto e nessuna lesione, invece, per la donna, residente a Montemurlo, alla guida dell’altro veicolo coinvolto nell’incidente. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Montemurlo che ha effettuato i rilievi ed ora dovrà ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli agenti sono rimasti a presidiare l’area fino alla conclusione delle operazioni di messa in sicurezza della grossa perdita di gas causata dall’urto dell’auto con le tubazioni.
Fabiana Masi
Ufficio stampa Comune di Montemurlo

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl