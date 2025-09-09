Close Menu
martedì 9 Settembre 2025
Saharawi: Vaccari (Pd), De Mistura sbaglia, Fronte Polisario rappresenta popolo

By
(AGENPARL) - Roma, 9 Settembre 2025

(AGENPARL) – Tue 09 September 2025 Saharawi: Vaccari (Pd), De Mistura sbaglia, Fronte Polisario rappresenta popolo
“No, caro Staffan De Mistura, il fronte Polisario non è un semplice gruppo, come improvvidamente dichiarato, ma è l’unico e legittimo rappresentante del popolo Saharawi”.
Lo dichiara il deputato dem, Stefano Vaccari, segretario di Presidenza della Camera e coordinatore dell’Intergruppo parlamentare di amicizia con il popolo Saharawi, in replica a Staffan De Mistura, inviato personale del segretario generale dell’Onu, che ha definito il Polisario come un semplice Gruppo.
“De Mistura – aggiunge – sembra non conoscere il fatto, ed è grave per chi dovrebbe ufficialmente occuparsene, che lo stesso Onu, ma anche tanti Paesi e l’Unione Africana riconosce la legittimità di rappresentanza del Fronte Polisario ribadita giuridicamente dalla Corte di Giustizia Europea. Anziché avventurarsi in pericolose semplificazioni Staffan De Mistura lavori con più solerzia nella direzione di ridare dignità e fiducia al popolo Saharawi cacciato militarmente dai propri territori dal regime marocchino nel 1976. Ora quel popolo vive in esilio forzato e continua a subire sopraffazione ed angherie, sia nei territori occupati del Sahara Occidentale sia nei campi Profughi in Algeria, che invece dovrebbero essere fermate per ristabilire il diritto dell’autodeterminazione del popolo Saharawi e trovare dopo 44 anni di tentativi andati falliti una soluzione diplomatica condivisa tra le parti. Ed il Fronte Polisario, se lo ricordi Staffan De Mistura, si batte esattamente per questo. Ora – conclude – ci aspettiamo che lo faccia anche Staffan De Mistura con equilibrio e responsabilità come era riuscito a fare finora”.
Roma, 9 settembre 2025
Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico
Camera dei Deputati
per approfondimenti consultare il nostro sito: http://www.deputatipd.it

