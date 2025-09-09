PROTEZIONE CIVILE – emessa allerta arancio per piogge e temporali forti 9-10 settembre

(AGENPARL) – Tue 09 September 2025 Comunicato stampa
L’avviso arancione riguarda le zone S2 – S3 e A4 anche per forti temporali
ALLERTA METEO ARANCIO PER RISCHIO IDROGEOLOGICO
DALLE 17.00 DI OGGI ALLE 13.00 DI MERCOLEDI’ 10 SETTEMBRE
Il Centro Funzionale Regionale (CFR) della Regione Toscana ha emesso un’allerta meteo di
colore arancio per rischio idrogeologico e idraulico per il reticolo minore e temporali forti dalle
17.00 di oggi, martedì 9 settembre, alle 13.00 di domani mercoledì 10 settembre.
L’avviso di allerta arancio riguarda le zone del territorio S2 (bacino Serchio Lucca ), S3 (Serchio
costa) e A4, ossia l’area della Piana (comuni di Capannori, Porcari, Montecarlo e Altopascio);
mentre per le rimanenti zone del territorio – V (Versilia), area S1 (bacino del Serchio-Garfagnana-
Lima) – il livello di allerta è di colore giallo.
Le previsioni meteo del Lamma prevedono il transito di una perturbazione atlantica che porterà
piogge diffuse e temporali. I fenomeni saranno distribuiti in modo irregolare e potranno risultare
localmente forti. Cumulati medi compresi tra i 10 e i 30 mm e massimi puntuali fino a 60-80 mm o
localmente superiori sulle zone occidentali della regione (intensità orarie fino a 40-60 mm/h).
Mercoledì precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale in attenuazione nel corso
del pomeriggio a partire da ovest. Cumulati medi compresi tra i 20 e i 40 mm con massimi puntuali
fino a 60-80 mm o localmente superiori sulle zone costiere e occidentali in genere. Intensità orarie
fino a 40-60 mm/h.
Sono previsti temporali forti su gran parte della regione più probabili sulle zone costiere e
occidentali. Temporali che, nella giornata di mercoledì, potranno associarsi a possibili grandinate e
a colpi di vento.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: http://www.cfr.toscana.it e
http://www.regione.toscana.it/allertameteo
Ufficio Stampa della Provincia di Lucca 09/09/25
