Close Menu
Trending
martedì 9 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Italia

PROTEZIONE CIVILE – emessa allerta arancio per piogge e temporali forti 9-10 settembre

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 9 Settembre 2025

(AGENPARL) – Tue 09 September 2025 Comunicato stampa
L’avviso arancione riguarda le zone S2 – S3 e A4 anche per forti temporali
ALLERTA METEO ARANCIO PER RISCHIO IDROGEOLOGICO
DALLE 17.00 DI OGGI ALLE 13.00 DI MERCOLEDI’ 10 SETTEMBRE
Il Centro Funzionale Regionale (CFR) della Regione Toscana ha emesso un’allerta meteo di
colore arancio per rischio idrogeologico e idraulico per il reticolo minore e temporali forti dalle
17.00 di oggi, martedì 9 settembre, alle 13.00 di domani mercoledì 10 settembre.
L’avviso di allerta arancio riguarda le zone del territorio S2 (bacino Serchio Lucca ), S3 (Serchio
costa) e A4, ossia l’area della Piana (comuni di Capannori, Porcari, Montecarlo e Altopascio);
mentre per le rimanenti zone del territorio – V (Versilia), area S1 (bacino del Serchio-Garfagnana-
Lima) – il livello di allerta è di colore giallo.
Le previsioni meteo del Lamma prevedono il transito di una perturbazione atlantica che porterà
piogge diffuse e temporali. I fenomeni saranno distribuiti in modo irregolare e potranno risultare
localmente forti. Cumulati medi compresi tra i 10 e i 30 mm e massimi puntuali fino a 60-80 mm o
localmente superiori sulle zone occidentali della regione (intensità orarie fino a 40-60 mm/h).
Mercoledì precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale in attenuazione nel corso
del pomeriggio a partire da ovest. Cumulati medi compresi tra i 20 e i 40 mm con massimi puntuali
fino a 60-80 mm o localmente superiori sulle zone costiere e occidentali in genere. Intensità orarie
fino a 40-60 mm/h.
Sono previsti temporali forti su gran parte della regione più probabili sulle zone costiere e
occidentali. Temporali che, nella giornata di mercoledì, potranno associarsi a possibili grandinate e
a colpi di vento.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: http://www.cfr.toscana.it e
http://www.regione.toscana.it/allertameteo
Ufficio Stampa della Provincia di Lucca 09/09/25

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl