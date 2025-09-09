Close Menu
Trending
martedì 9 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

PONTE STRETTO, SANTILLO (M5S): STOP BALLE, SALVINI SA BENE CHE A OTTOBRE NON PARTIRA’ ALCUN CANTIERE

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 9 Settembre 2025

(AGENPARL) – Tue 09 September 2025 PONTE STRETTO, SANTILLO (M5S): STOP BALLE, SALVINI SA BENE CHE A OTTOBRE NON PARTIRA’ ALCUN CANTIERE
PONTE STRETTO, SANTILLO (M5S): STOP BALLE, SALVINI SA BENE CHE A OTTOBRE NON PARTIRA’ ALCUN CANTIERE
ROMA, 9 SET. – “Le balle di Salvini stanno diventando una tiritera stanca e anche parecchio triste. Balle peraltro ribadite anche di fronte alla platea di Cernobbio: in questi giorni, il ministro dei ritardi cronici dei treni ha sparato l’ennesima data a casaccio relativamente al ponte sullo Stretto, il gigante dai piedi argilla su cui si è fissato e per il quale ha ipotecato 13 miliardi e mezzo dei contribuenti. Ottobre, secondo il cantastorie leghista, sarà il mese del via ai cantieri, quando sa lui per primo che tutto ciò è impossibile. La delibera del Cipess annunciata in pompa magna i primi di agosto ancora non c’è, e con essa anche il conseguente disco verde della Corte dei Conti. Il quale non arriverà mai nei tempi delle fantasiose road map di Salvini. E’ giunto il momento di finirla di raccontare baggianate ai cittadini, specialmente su un’opera costosa e diversamente utile. Sono due anni che assistiamo a questa sciatteria, basta”. Così in una nota il deputato M5s Agostino Santillo.
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl