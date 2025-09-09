(AGENPARL) – Tue 09 September 2025 PONTE STRETTO, SANTILLO (M5S): STOP BALLE, SALVINI SA BENE CHE A OTTOBRE NON PARTIRA’ ALCUN CANTIERE
ROMA, 9 SET. – “Le balle di Salvini stanno diventando una tiritera stanca e anche parecchio triste. Balle peraltro ribadite anche di fronte alla platea di Cernobbio: in questi giorni, il ministro dei ritardi cronici dei treni ha sparato l’ennesima data a casaccio relativamente al ponte sullo Stretto, il gigante dai piedi argilla su cui si è fissato e per il quale ha ipotecato 13 miliardi e mezzo dei contribuenti. Ottobre, secondo il cantastorie leghista, sarà il mese del via ai cantieri, quando sa lui per primo che tutto ciò è impossibile. La delibera del Cipess annunciata in pompa magna i primi di agosto ancora non c’è, e con essa anche il conseguente disco verde della Corte dei Conti. Il quale non arriverà mai nei tempi delle fantasiose road map di Salvini. E’ giunto il momento di finirla di raccontare baggianate ai cittadini, specialmente su un’opera costosa e diversamente utile. Sono due anni che assistiamo a questa sciatteria, basta”. Così in una nota il deputato M5s Agostino Santillo.
