MO: Braga (Pd), Solidarietà a Flotilla, Ue e governi proteggano missione

Umanità, dignità, coraggio: la Global Sumud Flotilla non è sola. Solidarietà a chi porta aiuti a Gaza e a tutti gli equipaggi delle imbarcazioni. Chi sceglie pace e solidarietà non può essere lasciato solo. L’Unione Europea e i governi proteggano questa missione umanitaria.
Lo ha scritto su X Chiara Braga, Capogruppo Pd alla camera dei Deputati.
Roma, 9 settembre 2025
