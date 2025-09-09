Close Menu
martedì 9 Settembre 2025
MANOVRA, PIRRO (M5S): MELONI REGALA BPM A FRANCIA E MPS-MEDIOBANCA A CALTAGIRONE

Roma, 9 Settembre 2025

MANOVRA, PIRRO (M5S): MELONI REGALA BPM A FRANCIA E MPS-MEDIOBANCA A CALTAGIRONE
NOTA STAMPA
*MANOVRA, PIRRO (M5S): MELONI REGALA BPM A FRANCIA E MPS-MEDIOBANCA A CALTAGIRONE*
Roma, 9 settembre. “Mentre Governo e maggioranza continuano a vaneggiare di proposte di sostegni al ceto medio che non ci saranno mai, come non ci sono stati finora, l’unica vera Manovra del Governo è quella che può essere ribattezzata una ‘Legge di bilancio bancaria’. Con effetti nefasti. Non solo il Governo Meloni-Giorgetti, usando la partecipazione residua del Mef in Mps, ha di fatto messo nelle mani dei gruppi Caltagirone e Del Vecchio quel che resta della finanzia italiana, ovvero la filiera Mps-Mediobanca-Generali. Ma è riuscito nel capolavoro di consegnare Bpm ai francesi del Credit Agricole, già primi azionisti della banca milanese e adesso, secondo autorevoli ricostruzioni, intenzionati a salire anche fino al 35% del capitale. Valanghe di soldi, con la complicità del tecno-governo Meloni-Giorgetti, vengono usati o mobilitati per operazioni bancarie, mentre non si trova un euro per dare un vero sostegno ai lavoratori, ai salari, alle imprese imprigionate nella più drammatica striscia negativa di produzione industriale. Tanto al centrodestra bastano gli applausi di Cernobbio”. Lo comunica in una nota Elisa Pirro, capogruppo M5S in Commissione bilancio del Senato.
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle

