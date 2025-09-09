(AGENPARL) – Tue 09 September 2025 M.O: A ROMA M5S ANCORA IN PIAZZA PER IL FLOTILLA
Una delegazione del Movimento 5 Stelle Giovani, con all’interno anche Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera; il deputato M5S Andrea Quartini e la consigliera regionale M5S in Toscana, Irene Galletti, stanno manifestando a Roma, con un presidio partito da piazzale Aldo Moro, in sostegno della Global Sumud Flotilla: “Non ci lasceremo intimidire dalle minacce e dagli attacchi del governo genocida di Netanyahu, così come contrasteremo in ogni modo l’ignavia e la codardia politica di Meloni e Tajani”.
Così in una nota il gruppo M5S alla Camera
