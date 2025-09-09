(AGENPARL) – Tue 09 September 2025 Cultura, Manzi (Pd), Giuli usa canali social Mic per autopromuoversi e fare propaganda a Fdi
“Il ministro Giuli usa i profili istituzionali come un palcoscenico personale, trasformandoli in strumenti di autopromozione e propaganda di partito. Nel video diffuso oggi sul profilo instagram del MiC assistiamo ad un collage di un centinaio di foto del ministro nell’ultimo anno, tra comizi, tagli di nastri e passerelle politiche, anche con il simbolo del suo partito in bella vista. La macchina comunicativa di un dicastero utilizzata per esaltare la singola persona” così la capogruppo democratica nella commissione cultura della Camera, Irene Manzi. “Peraltro – conclude Manzi – c’è poco da celebrare: questo anno di Giuli al Mic è stato caratterizzato, e il video lo conferma, solo da tagli di nastri, strette di mano e tagli al bilancio e agli investimenti del ministero. Un solo decreto legge in dodici mesi. Un bilancio piuttosto modesto per una grancassa mediatica auto celebrativa ”
Roma, 9 settembre 2025
Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico
Camera dei Deputati
per approfondimenti consultare il nostro sito: http://www.deputatipd.it
(AGENPARL) – Tue 09 September 2025 Cultura, Manzi (Pd), Giuli usa canali social Mic per autopromuoversi e fare propaganda a Fdi