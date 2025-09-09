Close Menu
Trending
martedì 9 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

COVID, COLUCCI (M5S): “FDI FA BECERA PROPAGANDA E OFFENDE VITTIME”

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 9 Settembre 2025

(AGENPARL) – Tue 09 September 2025 COVID, COLUCCI (M5S): “FDI FA BECERA PROPAGANDA E OFFENDE VITTIME”
Roma, 9 set. – “Anche oggi la deputata di Fratelli d’Italia Buonguerrieri non ha perso occasione per travisare la realtà e fare becera propaganda su una delle pagine più tragiche della storia recente del nostro Paese. L’attacco al Presidente Conte, che oggi ha raccontato dell’enorme sfida che il suo governo ha affrontato ai tempi della pandemia da Covid, è semplicemente vergognoso. FdI attacca Conte, ma la verità è che l’Italia – per prima nel mondo occidentale – ha approntato per tempo le misure organizzative necessarie per fronteggiare il virus. Già a fine gennaio 2020, infatti, il governo italiano proclamò lo stato di emergenza e l’attivazione dei poteri speciali della Protezione Civile. È evidente, però, che la forza della risposta non poteva che tener conto della situazione del Servizio sanitario nazionale, che come abbiamo sempre denunciato versava in condizioni estremamente critiche a causa di decenni di tagli alla sanità pubblica, sui quali proprio il governo Conte stava iniziando a invertire la rotta. Ma l’abbandono della sanità pubblica sta purtroppo tornando attuale oggi con il governo Meloni, a riprova che questa destra non ha minimamente compreso la lezione della pandemia. E lo dimostra proprio nel giorno in cui la Commissione Covid ha ripreso i suoi lavori, con una grave mistificazione da parte dell’onorevole Buonguerrieri – peraltro assente in Commissione –, che costituisce una vergognosa offesa alle vittime del Covid, ai loro cari e ai loro familiari e all’Italia intera che visse quel periodo così drammatico dimostrando grande responsabilità e solidarietà”. Lo scrive in una nota Alfonso Colucci, deputato del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione d’inchiesta sul Covid.
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl