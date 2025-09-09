(AGENPARL) – Tue 09 September 2025 COVID, COLUCCI (M5S): “FDI FA BECERA PROPAGANDA E OFFENDE VITTIME”
Roma, 9 set. – “Anche oggi la deputata di Fratelli d’Italia Buonguerrieri non ha perso occasione per travisare la realtà e fare becera propaganda su una delle pagine più tragiche della storia recente del nostro Paese. L’attacco al Presidente Conte, che oggi ha raccontato dell’enorme sfida che il suo governo ha affrontato ai tempi della pandemia da Covid, è semplicemente vergognoso. FdI attacca Conte, ma la verità è che l’Italia – per prima nel mondo occidentale – ha approntato per tempo le misure organizzative necessarie per fronteggiare il virus. Già a fine gennaio 2020, infatti, il governo italiano proclamò lo stato di emergenza e l’attivazione dei poteri speciali della Protezione Civile. È evidente, però, che la forza della risposta non poteva che tener conto della situazione del Servizio sanitario nazionale, che come abbiamo sempre denunciato versava in condizioni estremamente critiche a causa di decenni di tagli alla sanità pubblica, sui quali proprio il governo Conte stava iniziando a invertire la rotta. Ma l’abbandono della sanità pubblica sta purtroppo tornando attuale oggi con il governo Meloni, a riprova che questa destra non ha minimamente compreso la lezione della pandemia. E lo dimostra proprio nel giorno in cui la Commissione Covid ha ripreso i suoi lavori, con una grave mistificazione da parte dell’onorevole Buonguerrieri – peraltro assente in Commissione –, che costituisce una vergognosa offesa alle vittime del Covid, ai loro cari e ai loro familiari e all’Italia intera che visse quel periodo così drammatico dimostrando grande responsabilità e solidarietà”. Lo scrive in una nota Alfonso Colucci, deputato del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione d’inchiesta sul Covid.
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle
