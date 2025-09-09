Close Menu
martedì 9 Settembre 2025
Covid, Buonguerrieri (FdI): "Conte ammette di aver mentito agli italiani"

(AGENPARL) - Roma, 9 Settembre 2025

(AGENPARL) – Tue 09 September 2025 Covid, Buonguerrieri (FdI): “Conte ammette di aver mentito agli italiani”
“Oggi Giuseppe Conte, dopo 5 anni, ha ammesso di aver mentito agli italiani: non eravamo ‘prontissimi’ di fronte all’emergenza Covid, come aveva invece millantato nel 2020. L’ex premier, durante un evento di campagna elettorale nelle Marche, ha gettato la maschera e, parlando della primissima fase della pandemia, ha avuto il coraggio di dire: ‘Non avrei mai pensato di ritrovarmi con un Paese del tutto impreparato rispetto ad un’emergenza simile’. Un bagno di realtà con cui l’ex premier ha smascherato sé stesso e la sua propaganda. Conte ha inoltre ammesso l’assenza di posti in ospedale nonché di mascherine, omettendo però di ricordare che a febbraio 2020 l’Italia regalava alla Cina 2 tonnellate di protezioni individuali, mascherine comprese. Il tardivo ma eloquente mea culpa di Conte è la evidente conseguenza dei lavori della commissione Covid, la quale sta facendo emergere verità incontrovertibili sulla gestione opaca e fallimentare della pandemia. Grazie alla commissione Covid, dunque, non a caso ostracizzata dalle opposizioni, lo stesso Conte è costretto ad ammettere di aver mentito. Questo rappresenta per noi un importante risultato e un ulteriore stimolo a proseguire i lavori con serietà e sveltezza, come si attendono gli italiani”.
Così in una nota la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Covid.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

CHI SIAMO

L'Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell'informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l'ingresso nell'ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

