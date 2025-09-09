(AGENPARL) – Tue 09 September 2025 Benni: il cordoglio di Merola (Pd), vita irripetibile e romanzi indimenticabili
“Diamo addio a Stefano Benni. Ci lascia testi importanti, romanzi indimenticabili. E soprattutto una vita irripetibile, per ironia e intransigenza motivata. Ha avuto un rapporto con Bologna severo e insieme ostinato. Lo ricorderò, come tanti di noi, al bar sport sotto casa, quando per colazione evitiamo di mangiare la Luisona” così il democratico Virginio Merola.
Roma, 9 settembre 2025
