(AGENPARL) – Tue 09 September 2025 AGENDA ASSESSORI MERCOLEDI’ 10 SETTEMBRE 2025
Ore 11- L’assessora alle Attività Produttive, alle Pari Opportunità e all’Attrazione Investimenti di Roma Capitale Monica Lucarelli interverrà alla conferenza stampa di presentazione della Rome Future Week (Sala delle Bandiere – Campidoglio).
Ore 15 – Le assessore capitoline alle Attività Produttive, alle Pari Opportunità e all’Attrazione Investimenti Monica Lucarelli e all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi interverranno, rispettivamente alle ore 15 e alle ore 16.30, al convegno “Guardiamo la nostra città con occhi inclusivi” (Campidoglio, Sala Laudato Si’).
