(AGENPARL) – Mon 08 September 2025 PA, ALOISIO (M5S): EQUIPARAZIONE SALARI, GOVERNO FA GIOCO TRE CARTE
“I lavoratori dei comparti scuola, università e ricerca restano tra i meno pagati della Pubblica Amministrazione, nonostante la loro funzione cruciale nel formare il futuro del Paese e nel sostenere la nostra competitività: la denunzia odierna della CGIL, in una nota molto dura, conferma ciò che il M5S sostiene da tempo e scandisce un chiaro allarme che non va ignorato. Questo Esecutivo sostiene solo a chiacchiere di voler ridurre il differenziale tra gli stipendi del personale degli enti locali e quelli dei ministeri centrali ma in realtà sembra che voglia demandare agli enti locali, già calpestati da provvedimenti ‘ammazza-comuni’ contenuti nelle ultime leggi di bilancio, il reperimento delle risorse necessarie, palesandosi un vero e proprio gioco delle tre carte. Inoltre, come giustamente rimarcato dalla CGIL non va dimenticato anche il comparto Istruzione e Ricerca, da sempre vessato rispetto agli altri comparti della PA, soprattutto in una fase in cui investire in istruzione e ricerca è essenziale per la crescita economica, la competitività internazionale e la coesione sociale. Dignità, stabilità e opportunità per i lavoratori della scuola pubblica non sono un optional: sono la condizione essenziale per garantire un’istruzione di qualità, una ricerca all’avanguardia e la coesione sociale che ci permetta di competere nel lungo periodo”.
Così in una nota la senatrice M5S Vincenza Aloisio.
