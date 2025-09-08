(AGENPARL) – Mon 08 September 2025 Lavoro: De Maria (PD), Al presidio Yoox per solidarietà lavoratori
“Sono intervenuto questa mattina al presidio davanti alla sede della Yoox all’Interporto di Bologna. Per ribadire la mia solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori ed il mio sostegno alle iniziative che hanno assunto le Organizzazioni Sindacali. Ho già depositato una interrogazione parlamentare al Governo, anche per sostenere la richiesta della convocazione del tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy”.
Così Andrea De Maria, deputato PD
Roma, 8 settembre 2025
Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico
Camera dei Deputati
