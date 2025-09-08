[Comune Palermo] Dichiarazione Milazzo e Leto (FDI) – Creazione asilo nido a Brancaccio nel quartiere di Padre Pino Puglisi

(AGENPARL) – Mon 08 September 2025 Si inoltra quanto segue
“In vista della prossima commemorazione dell’anniversario dell’uccisione di
padre Pino Puglisi, simbolo indelebile della lotta alla mafia, desideriamo
rivolgere un importante appello a tutte le forze politiche in consiglio
comunale, chiedendo di approvare con la massima celerità l’atto che prevede
la creazione dell’asilo nido nel quartiere di Brancaccio.
Oggi si è svolta la seduta congiunta delle commissioni Bilancio e
Urbanistica, per approfondire il piano triennale delle opere pubbliche. Tra
queste vi è l’asilo nido a Brancaccio, opera di enorme rilevanza per il
quartiere e per le famiglie che abitano in seconda circoscrizione. Gli
uffici hanno confermato che l’opera dovrà essere completata entro dicembre
2026 per garantire il finanziamento. Non possiamo permettere che
un’opportunità così preziosa venga persa.
Abbiamo anche ascoltato le parole di Maurizio Artale, rappresentante del
Centro Padre Nostro, il quale ha espresso il suo rammarico per la mancata
approvazione dell’opera, specialmente in un momento di profonda memoria
come quello che ci apprestiamo a vivere. Il nostro impegno deve essere
quello di trasformare il ricordo di padre Puglisi in un atto concreto di
speranza e di futuro: l’asilo non sarà solo un luogo di educazione, ma un
simbolo di rinascita per un quartiere che ha sempre affrontato sfide
difficili.
Facciamo appello, quindi, affinché l’organo consiliare approvi quanto prima
questo atto e dia un segnale forte e significativo ad un territorio che ci
sta particolarmente a cuore” .
Lo dichiarano i consiglieri di Fratelli d’Italia Giuseppe Milazzo e Teresa
Leto
