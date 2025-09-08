Close Menu
Trending
lunedì 8 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Sicilia

[Comune Palermo] Dichiarazione Milazzo e Leto (FDI) – Creazione asilo nido a Brancaccio nel quartiere di Padre Pino Puglisi

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 8 Settembre 2025

(AGENPARL) – Mon 08 September 2025 Si inoltra quanto segue
Patrizia Biagi
Ufficio Stampa
Comune di Palermo
“In vista della prossima commemorazione dell’anniversario dell’uccisione di
padre Pino Puglisi, simbolo indelebile della lotta alla mafia, desideriamo
rivolgere un importante appello a tutte le forze politiche in consiglio
comunale, chiedendo di approvare con la massima celerità l’atto che prevede
la creazione dell’asilo nido nel quartiere di Brancaccio.
Oggi si è svolta la seduta congiunta delle commissioni Bilancio e
Urbanistica, per approfondire il piano triennale delle opere pubbliche. Tra
queste vi è l’asilo nido a Brancaccio, opera di enorme rilevanza per il
quartiere e per le famiglie che abitano in seconda circoscrizione. Gli
uffici hanno confermato che l’opera dovrà essere completata entro dicembre
2026 per garantire il finanziamento. Non possiamo permettere che
un’opportunità così preziosa venga persa.
Abbiamo anche ascoltato le parole di Maurizio Artale, rappresentante del
Centro Padre Nostro, il quale ha espresso il suo rammarico per la mancata
approvazione dell’opera, specialmente in un momento di profonda memoria
come quello che ci apprestiamo a vivere. Il nostro impegno deve essere
quello di trasformare il ricordo di padre Puglisi in un atto concreto di
speranza e di futuro: l’asilo non sarà solo un luogo di educazione, ma un
simbolo di rinascita per un quartiere che ha sempre affrontato sfide
difficili.
Facciamo appello, quindi, affinché l’organo consiliare approvi quanto prima
questo atto e dia un segnale forte e significativo ad un territorio che ci
sta particolarmente a cuore” .
Lo dichiarano i consiglieri di Fratelli d’Italia Giuseppe Milazzo e Teresa
Leto

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl