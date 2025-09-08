Aun 8 sett. 024 (Pag 5)

(AGENPARL) – Mon 08 September 2025 *Incontro con la delegazione dei sindaci della Cisgiordania. Presidente
Proietti: “La Regione è schierata al fianco di tutta quella società civile
che si sta muovendo in favore del popolo palestinese per porre fine al
genocidio”*
(aun)- Perugia, 8 settembre 2025 – Prosegue l’impegno della Regione Umbria
per la pace, la cooperazione internazionale e il sostegno al popolo
palestinese. Nel pomeriggio a Palazzo Donini si è tenuto un incontro tra la
presidente della Giunta Stefania Proietti, la presidente dell’Assemblea
legislativa Sarah Bistocchi, l’assessore alla Pace e alla Cooperazione
internazionale, Fabio Barcaioli, l’assessore Thomas De Luca e la
delegazione di sindaci della Cisgiordania, guidata da Abd Al-Kareem
Zubaidi, presidente dell’Unione dei Comuni Palestinesi (Apla) e sindaco di
Salfit, insieme a Abdallah Anati (direttore esecutivo di Apla), Husam
Shakhsir (sindaco di Nablus), Mahmoud Barham (sindaco di Beita), Abd
Al-Kareem Sedir (sindaco di Gerico), Ghassan Qabaha (sindaco di Barta),
supportati dell’interprete Mohammed Isayed. All’incontro hanno preso parte
i parlamentari Laura Boldrini, Laura Zanella, Elisabetta Piccolotti,
Francesco Silvestri, Emma Pavanelli. Per le istituzioni regionali erano
presenti la presidente dell’Assemblea legislativa Sarah Bistocchi, i
consiglieri Cristian Betti, Fabrizio Ricci e Luca Simonetti e il delegato
del rettore dell’Università per Stranieri Rolando Marini.
I temi principali che sono stati al centro della riunione istituzionale
hanno riguardato l’apertura di corridoi umanitari, il riconoscimento dello
Stato di Palestina e la costruzione di nuove forme di cooperazione a
sostegno delle comunità palestinesi oggi sotto occupazione.
“La Regione Umbria – ha dichiarato la presidente Stefania Proietti – è
schierata al fianco di tutta quella società civile che si sta muovendo in
favore del popolo palestinese per porre fine al genocidio e portare aiuti
concreti alla popolazione. Una settimana fa abbiamo incontrato la ministra
degli Esteri palestinese Varsen Aghabekian e abbiamo chiesto al ministro
degli Esteri Tajani di riconoscere lo Stato palestinese: queste sono le
azioni che noi pensiamo di poter continuare a fare, che vogliamo continuare
a fare, per far capire che le istituzioni umbre sono a fianco del popolo
palestinese e dicono stop al genocidio. Siamo in un momento storico che è
dirimente e dobbiamo sforzarci di chiedere tutti al nostro Governo il
riconoscimento della Palestina, prima che la speranza tramonti e che
tramonti quella speranza che i nostri padri fondatori delle Nazioni Unite
avevano visto, quello dei due popoli in due Stati”.
“Voglio intanto esprimere – ha dichiarato l’assessore con delega alla
Pace Fabio Barcaioli – la mia ferma condanna per l’attacco avvenuto oggi a
Gerusalemme, che ha causato sei morti. Oggi, per colpa delle azioni
perpetrate da Israele a Gaza, Israele e Gerusalemme non sono più sicure.
Condanno ogni forma di violenza, perché dalla violenza nasce sempre altra
violenza, generando sofferenza e ulteriore dolore per le comunità
coinvolte”.
“Da una parte – ha proseguito Fabio Barcaioli – ci sono i militanti
della Global Sumud Flotilla, che stanno operando concretamente sul campo,
ma dall’altra anche le istituzioni devono fare la propria parte con i mezzi
a loro disposizione. Proprio in questa direzione abbiamo incontrato la
ministra degli Esteri palestinese e ci siamo rivolti al Ministro Tajani,
abbiamo inoltre chiesto alla Federazione italiana di calcio di sospendere
l’incontro Israele–Italia perché anche il mondo dello sport può e deve dare
un segnale forte. Sono azioni che intendiamo portare avanti con forza e
caparbietà. Non è un caso che dal palazzo della Giunta regionale oggi
sventoli la bandiera palestinese, un gesto che vuole dire che le
istituzioni umbre si schierano al fianco del popolo palestinese e
ribadiscono la necessità di fermare il genocidio. E oggi siamo
