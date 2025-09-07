(AGENPARL) – Sun 07 September 2025 PIRRO (M5S): CALDERONE DISCO ROTTO, LAVORO DEVE ESSERE DIGNITOSO
ROMA, 7 SETTEMBRE 2025 – “La ministra Calderone è un disco rotto. Con l’avvicinarsi della sessione di Bilancio, come di consueto, promette salari più alti, rinnovo contrattuali, contributi per la formazione giovanile, addirittura un miliardo di euro per i nuovi autonomi. Promesse che, puntualmente, si sciolgono come neve al sole. Alla fine l’unico risultato tangibile del suo operato è stato la cancellazione del Reddito di cittadinanza e ora già critica l’introduzione di redditi regionali per chi è in povertà ed è rimasto escluso da Adi e Sfl, misure il cui unico scopo era di fare cassa sui poveri”. Lo afferma in una nota la capogruppo del M5S in commissione Bilancio al Senato Elisa Pirro. “Oggi parlando a un quotidiano – riprende – Calderone afferma che ‘il rimedio alla povertà è il lavoro’. Peccato che nella sua dichiarazione manchi un aggettivo: dignitoso. Non si tratta di una dimenticanza ma di una precisa strategia. Del resto, questo è il Governo che ha fatto della moderazione salariale un caposaldo. Che poi ci siano 6,2 milioni di dipendenti che guadagnano meno di 1.000 euro al mese non rappresenta un problema per lei e Giorgia Meloni, l’importante è ‘non disturbare chi vuole fare’. Una visione miope portata avanti al solo scopo di strizzare l’occhio a lobby e potentati, che infatti applaudono e continuano a ingrassare mentre sempre più lavoratori scivolano in povertà trovandosi costretti a scegliere tra fare la spesa e pagare le bollette. Questa è l’Italia che sta creando la destra al potere” conclude Pirro.
