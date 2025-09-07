A seguito del grave lutto che ha colpito il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, la visita istituzionale del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, al quartiere Quarticciolo, prevista per martedì 9 settembre presso la Parrocchia dell’Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo, è rinviata a data da destinarsi.
Palazzo Chigi: rinviata la visita di Alfredo Mantovano al Quarticciolo per lutto del Sindaco Gualtieri
