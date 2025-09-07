(AGENPARL) – Sun 07 September 2025 M.O., M5S IN PIAZZA A ROMA PER SOSTENERE LA GLOBAL SUMUD FLOTILLA
Roma, 7 settembre- “Una delegazione M5S, composta, tra gli altri, da Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera, e Francesco Silvestri, capogruppo M5S in commissione Esteri, sta manifestando a Roma in sostegno della Global Sumud Flotilla. “Siamo qui per augurare buon vento alla missione umanitaria Flotilla e per batterci contro il genocidio a Gaza”.
Così in una nota il gruppo M5S alla Camera.
