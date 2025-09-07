Close Menu
domenica 7 Settembre 2025
ISTRUZIONE, ALOISIO (M5S): FONDI AI MINIMI STORICI, VALDITARA RIVEDA PRIORITA’ SCUOLA PUBBLICA

(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2025

Roma, 7 settembre – “Alla luce dei dati del report Investing in Education 2025 della Commissione europea e degli ultimi dati Eurostat, emerge chiaramente come l’Italia investa poco o nulla nel settore dell’istruzione, destinando meno del 7,3% della spesa pubblica totale rispetto alla media europea del 9,6%. Un dato che si traduce in salari sotto la soglia minima, come testimoniano tutti i docenti neoassunti con salari di 1400 euro all’anno, in un sistema scolastico che ha ormai perso valore e qualità. Questi numeri dovrebbero far riflettere il ministro Valditara e invertire quanto prima il trend, in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico. La cultura rappresenta il motore di una società democratica e avanzata: investirvi significa investire nel progresso sociale ed economico dell’Italia. Auspico che tali dati possano segnare un punto di svolta, spingendo il governo a rivedere le proprie priorità e a destinare risorse adeguate alla scuola pubblica, affinché quest’ultima possa tornare ad essere un vero patrimonio collettivo. La cultura non può essere un privilegio, ma un diritto di tutti”.
Lo dichiara la senatrice M5S Vincenza Aloisio.
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle

