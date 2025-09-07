Close Menu
domenica 7 Settembre 2025
IL FESTIVAL GAZZELLONI VALORIZZA I GIOVANI NELL’ESIBIZIONE DEL LICEO MUSICALE DI LATINA

Logo (AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sun 07 September 2025 *IL FESTIVAL GAZZELLONI VALORIZZA I GIOVANI NELL’ESIBIZIONE DEL LICEO
MUSICALE DI LATINA*
*Giovedì prossimo, 11 settembre, prestigioso appuntamento con il Concerto
della Fanfara del 4° Reggimento dei Carabinieri a cavallo*
Nel suggestivo scenario della Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Caprile
di Roccasecca, è andato in scena il quarto concerto del Festival
Internazionale Severino Gazzelloni, quello dei “Giovani talenti”.
Sotto la direzione del maestro Gianni Cellacchi si sono esibiti i ragazzi e
le ragazze del FlutEnsamble & Cellos del Liceo Musicale “Alessandro
Manzoni” di Latina, vincitori del Concorso Musicale Terra di Severino 2025.
Un concerto molto apprezzato dal pubblico presente, che ha spaziato tra le
musiche di Handel, Bach, Bizet, Morricone, Mascagni e Gossec.
“Un trionfo di eccellenza e di virtuosismi – hanno detto il direttore
artistico della rassegna Giuseppina Iannotta e l’assessore alla cultura
Valentina Chianta – per un concerto per valorizza il talento e i giovani,
offrendo loro un palcoscenico importante come il Festivavl Gazzelloni e
premiando la nostra scelta di puntare sulla formazione alla musica
attraverso il Concorso Terra di Severino”.
“Ancora un concerto di grande livello – ha aggiunto il sindaco di
Roccasecca Giuseppe Sacco – che valorizza, nel segno della musica e del
talento, i giovani. Complimenti al FlutEnsamble & Cellos del Liceo Musicale
“Alessandro Manzoni” di Latina”.
Prestigioso il prossimo appuntamento del Festival: giovedì 11 settembre,
alle ore 18,30, in via Piave con il Concerto della Fanfara del 4°
Reggimento dei Carabinieri a cavallo.

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl