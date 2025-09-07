(AGENPARL) – Sun 07 September 2025 BEVILACQUA (M5S): DIFESA SPIEGHI ROTTAME MISSILE ISRAELIANO A LAMPEDUSA
Coincidenza inquietante con altri eventi e partenza Sumud Flotilla da Sicilia
Roma, 7 settembre – “Dopo la segnalazione di aerei spia israeliani in volo sul canale di Sicilia, di strani raggi nel cielo e di forti boati, la notizia del ritrovamento al largo di Lampedusa del rottame di un missile delle forze spaziali israeliane. Tutto questo suscita preoccupazione, tantopiù perché tutto questo accade proprio mentre dalle coste siciliane è prevista la partenza della Sumud Flotilla per Gaza: una coincidenza inquietante. Il Movimento 5 Stelle pretende chiarimenti immediati dal Ministero della Difesa italiano su questi accadimenti e per questo depositerò un’interrogazione urgente al Senato”.
Lo dichiara la senatrice M5S siciliana Dolores Bevilacqua.
