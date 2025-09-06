Close Menu
Trending
sabato 6 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Leoncavallo. Raimondo(Fdi),Con Governo Meloni festa è finita.Lo stato c’è e non arretra

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sat 06 September 2025 Leoncavallo. Raimondo(Fdi),Con Governo Meloni festa è finita.Lo stato c’è e non arretra
“Gli episodi di oggi a Milano rappresentano l’essenza del Leoncavallo: violenza, illegalità e attacchi alle istituzioni, tollerati per troppo tempo. Lanci di petardi, insulti e aggressioni contro il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e le Forze dell’ordine sono inaccettabili e vanno condannati senza ambiguità.
Dal Partito Democratico, oggi in piazza accanto a chi offende e aggredisce i servitori dello Stato, aspettiamo una netta presa di distanza da questi comportamenti. Con il governo Meloni per questa gente la festa è finita: lo Stato c’è, non arretra e difende la legalità. Piena solidarietà al ministro Piantedosi e profonda gratitudine alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno garantiscono sicurezza ai cittadini”.
Così il deputato milanese di Fratelli d’Italia Fabio Raimondo
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl