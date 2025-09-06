(AGENPARL) – Sat 06 September 2025 Leoncavallo. Raimondo(Fdi),Con Governo Meloni festa è finita.Lo stato c’è e non arretra
“Gli episodi di oggi a Milano rappresentano l’essenza del Leoncavallo: violenza, illegalità e attacchi alle istituzioni, tollerati per troppo tempo. Lanci di petardi, insulti e aggressioni contro il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e le Forze dell’ordine sono inaccettabili e vanno condannati senza ambiguità.
Dal Partito Democratico, oggi in piazza accanto a chi offende e aggredisce i servitori dello Stato, aspettiamo una netta presa di distanza da questi comportamenti. Con il governo Meloni per questa gente la festa è finita: lo Stato c’è, non arretra e difende la legalità. Piena solidarietà al ministro Piantedosi e profonda gratitudine alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno garantiscono sicurezza ai cittadini”.
Così il deputato milanese di Fratelli d’Italia Fabio Raimondo
